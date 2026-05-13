昨年１２月に第１子出産を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーが、１３日までに自身のＳＮＳを更新。最新コーデショットを公開した。郡司アナはインスタグラムに「去年からパンツスタイルが増えてデニム＆フラットシューズが制服化している最近ですが甘めのトップスを着ると気分が上がります…」とつづり、首元がつまった透け感のある素材のノースリーブトップスにデニムを合わせた姿を披露。二の腕を出すコーディネー