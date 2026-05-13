一世を風靡したダンスボーカルグループの元メンバーが誕生日を迎えた。１３日までにインスタグラムで「みなさんたくさんのお祝いメッセージ、ありがとうございました」と、１１日に３８歳の誕生日を迎えたことを報告したのは、２０２０年末で解散したＥ−ｇｉｒｌｓの元メンバーで歌手のＤｒｅａｍＡｍｉ。「当日は急遽仕事がなくなり、都内のホテルでゆっくり贅沢な時間を過ごさせてもらいました今まで食べたチョコケーキ