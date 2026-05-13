◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１３日・神宮）敵地に詰めかけた阪神ファンがまさかのダブルエラーにドギマギした。８回に３番手・桐敷が１点リードを追いつかれ、なおも無死一、二塁のピンチ。ヤクルト・鈴木叶の三塁線への当たりを三塁・佐藤が捕球。ベースを踏んで二塁に送球したが、大きくそれて右翼に転がった。これを右翼・森下が後逸。まさかの失策が重なったかに見えたが、そもそもの打球がファウルの判定。球