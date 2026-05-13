◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-阪神(13日、神宮球場)ヤクルトのドラフト6位ルーキー・石井巧選手がプロ初ヒット&初タイムリーを放ちました。NTT東日本から入団した24歳はこの試合「7番・ショート」でスタメン出場。1点ビハインドの8回、ノーアウト2塁で桐敷拓馬投手に対しフルカウントからの6球目をはじき返し、センターへのタイムリー2ベースを放ちました。阪神との首位攻防2連戦、前日は大敗していたヤクルト。この日も終