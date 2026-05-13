女子プロレス・スターダムの極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」を率いる“令和の極悪女王”刀羅ナツコが１２日、大相撲夏場所３日目が行われた両国国技館に来場。初めて大相撲を観戦し、元十両で三段目の三田（二子山部屋）への賛辞を口にした。プロレスでは何度も試合を行った国技館だが、観客として初めて大相撲を枡席から観戦。「力士が画面の中より大きく見えた。立ち合いでぶつかり合う音は迫力があるよな。自分がプ