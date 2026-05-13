「ロッテ２−６日本ハム」（１３日、ＺＯＺＯマリン）日本ハムが今季２度目の４連勝。４月２２日以来３週間ぶりとなる勝率５割復帰を果たした。二回に水野の中前適時打と敵失で２点を先制。三回にはレイエスの３試合連発となる中越え６号２ランで加点した。八回には進藤のプロ初本塁打となる１号２ランでダメ押しした。日本ハムはこれで１２球団最速で５０本塁打に到達した。４０試合以内でのチーム５０本塁打到達は０４年の