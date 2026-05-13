「ロッテ２−６日本ハム」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが３連敗で、今季ワーストの借金「９」となった。これまでのＮＰＢで優勝したチームのシーズン中最大借金は、０７年日本ハムの「８」。デッドラインを超えた。先発の小島は勝ち星のないまま、４連敗となった。四球が失点に絡んだ。二回に水野の適時打など２安打２四球に三塁・寺地の適時失策も絡んで先制の２点を献上。三回は先頭の清宮幸に四球を与え