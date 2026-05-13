5月13日、Bリーグ1部の東地区に所属するアルティーリ千葉は、7選手が2026ー27シーズンの契約継続が決定したことを発表した。 今回、契約継続が決まったのは木田貴明、黒川虎徹、杉本慶、ブランドン・アシュリー、熊谷尚也、エヴァンスルーク、渡邉伶音の7選手。 30歳の木田は188センチ86キロのスモールフォワード。石川県出身で青山学院大学を卒業後、金沢武士団と