日本航空（JAL）は5月10日、公式Xアカウントを更新。母の日にちなみ、ピンク色のキャップをかぶったロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）の広告を公開した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 日本航空が「世界中のお母さんへ」と題して公開した画像では、大谷はピンク色のキャップを後ろ向きにかぶり、1輪のカーネ