陸上男子短距離の小池祐貴（30）と、バイオリニストの高松亜衣さん（27）が結婚を発表し、ネット上で話題となっている。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 小池は5月9日の投稿で「小池祐貴はこの度、ヴァイオリニストの高松亜衣さんと結婚いたしました」と報告。「人生何が起こるか分からないもので、互いに『この人だ』と直