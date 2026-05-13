【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月にメジャーデビューした5人組バンドNELKEが、新曲「Chapter」のMVを公開した。 ■次々と移り変わる情景が記憶をたどるスライドショーのように展開 5月13日に配信リリースとなった「Chapter」は、軽快なサウンドにのせて、重なるメロディが印象的なポップチューン。 日常のなかに残り続ける記憶や温度を何度も繰り返すように区切れない想いと、人