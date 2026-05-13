札幌・北警察署は2026年5月13日、江別市の会社員の男（26）を事後強盗の疑いで逮捕しました。男は2026年5月3日午前10時すぎ、札幌市北区屯田のホームセンターで、ロール連結ネジ2点（販売価格9460円）を盗んだうえ、逃走の際、男性店員を車で引きずった疑いがもたれています。店舗の従業員から「万引きの犯人が車に乗って逃走した。ドアを開けた際に車で引きずられた」と110番通報があり、警察が防犯カメラなど