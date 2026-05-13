秋の大祭・長崎くんちまで約5か月。各踊町では6月の「小屋入り」を前に準備が進められています。 元船町の関係者が日本舞踊の社中と結納を交わし、出演を依頼しました。 （元船町くんち奉賛会 尾上 徹 会長） 「元船町の一員として迎えられることを喜ばしく思う。指導を厳しく優しくお願いする」 結納を交わしたのは長崎くんちで「唐船祭」を奉納する元船町と日本舞踊・藤間流の藤間 金彌師匠です。 町の関係