2026年5月11日、韓国メディア・オーマイニュースは日本各地でオーバーツーリズム対策を理由に観光客向け料金の引き上げや二重価格制の導入が相次いでいると報じた。記事は兵庫県の世界遺産、姫路城を例に挙げ、3月に外国人や市外在住者の入場料が従来の1000円から2500円へ大幅に引き上げられたと紹介。地元住民は据え置きとなっており、実質的な観光客価格（二重価格）の導入だとした。導入後は入場者数が減少した一方、収入は増加