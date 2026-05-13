中東情勢の影響で石油製品の供給が不安定な状況が続く中、食品メーカーではパッケージの変更の動きが相次いでいます。【写真を見る】ポテトチップス以外にも“パッケージなど”を変更するものが…原油からわずか10％しか取れない「ナフサ」とは井上貴博キャスター:そもそもナフサとは何なのでしょうか。大元になるのは「原油」。原油を加熱して精製した石油製品の1つです。原油を加熱して蒸発させた温度によって出てくるものが変わ