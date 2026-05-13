ソフトバンク戦に先発した西武・高橋光＝みずほペイペイドーム西武の高橋光が今季2度目の完投でリーグトップの5勝目。二回のソロによる1失点にとどめた。打線は三回に暴投と犠飛で2点を挙げて逆転し、今季初の6連勝とした。ソフトバンクは打線がつながらず、九回の反撃も届かなかった。