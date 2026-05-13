GENERATIONSの数原龍友（33）が13日、KTZeppYokohamaで、ソロ名義「KAZ（カズ）」として初のツアーの最終日を迎えた。生バンドが奏でるファンクなビートに乗せ、新曲「BetterBelieveIt」をしっとりと歌い上げライブがスタート。続けてアコースティックギターを弾きながら「BeautifulSunrise」を披露した。普段のグループ活動でみせるダンサブルなステージとは異なり大人の色気を漂わせた。「Better…」は最新アル