大相撲夏場所大相撲夏場所の三日目が12日、東京・両国国技館で行われた。力士が花道を引きあげていく中で、中継に一瞬だけ映り込んだ屈強な人物が話題を呼んでいた。前頭十枚目・朝乃山（高砂）と前頭十一枚目・宇良（木瀬）の一番の直後。朝乃山に押し出された宇良が、西の花道を引き上げていく中、配信したABEMAの中継カメラは通路の脇で観戦する屈強な男性の姿を捉えていた。白いシャツから極太の二の腕を覗かせたこの人