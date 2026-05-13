今回紹介するのは、Threadsに投稿された楽しそうに遊んでいた猫ちゃん。激しい動きをしながら、遊んでいた猫ちゃんでしたが、カメラで撮られていることに気付いた途端…。投稿はThreadsにて、1.2万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから注目されました。 【動画：激しめに遊んでいた猫→撮られていることに気が付いた次の瞬間…可愛すぎる『リアクション』】 激しめに遊んでいて… 今回、Threads