猫がおしりを高く上げる5つの理由 猫のおしりを上げる仕草は、見た目がかわいらしいだけでなく、気持ちが表れやすい行動のひとつです。 ただし、どの猫にも同じ意味があるわけではなく、そのときの状況によって受け取り方を変える必要があります。まずは、よくある理由を順番に見ていきましょう。 1.撫でられて気持ちいい 背中から腰にかけて撫でられるのが好きな猫は、おしりを上げて「そこ、もっと撫でて」