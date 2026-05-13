3人の子どもを育てる40代シングルマザーである友人。以前、婚活で出会った相手に子どもの存在を打ち明けた途端、態度が変わり連絡を絶たれた苦い経験がありました。今回出会った彼にも勇気を出して告白した彼女。返ってきたのは、思いもよらない一言でした。筆者の友人のエピソードです。 シングルマザーの婚活