ママさんが兄猫を「可愛い」と言いながら撫でていると、妹猫がまさかの行動に出たそうで…。 話題の投稿は記事執筆時点で7万回を超えて再生され、「かわいいいいい！！」「日本語理解してるw」といったコメントが寄せられています。 【動画：『可愛い』と言いながら『兄猫を撫でている』と…妹猫がとった『まさかの行動』】 兄猫を撫でていると… Instagramアカウント『ao_0223_』に投稿されたのは、茶トラ猫「きぃ」