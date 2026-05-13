なんとあのユナイテッドアローズと成城石井がコラボレーションです！（写真）2サイズ展開♪【ユナイテッドアローズ×成城石井】ショッピングバッグファッションのプロであるユナイテッドアローズと食のプロである成城石井が共同で開発したのが、「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」。2026年5月17日（日）より発売の限定バッグを詳しくチェックしました！「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバ