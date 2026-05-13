シンプルなメモ帳やボイスレコーダーから表計算ソフトやカメラまで、必要なアプリと機能をすべて一つのプラットフォームで提供することを目的としたツール「Puter」が正式にリリースされました。GitHub - HeyPuter/puter: 🌐 The Internet Computer! Free, Open-Source, and Self-Hostable. · GitHubhttps://github.com/HeyPuter/puterPuterは無料・オープンソースで提供されるツールで、「インターネットOS」と紹介さ