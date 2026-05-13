「ＧＥＮＡＲＡＴＩＯＮＳ」数原龍友ことＫＡＺが１３日、横浜市内で自身初のソロツアー「ＫＡＺＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６”ＬＩＦＥＧＯＥＳＯＮ”」（６都市６公演）の最終公演を行った。４月１５日に発売した２枚目のソロアルバム「ＬＩＦＥＧＯＥＳＯＮ」をひっさげてのツアー。幕開けは、親交のあるドジャース・山本由伸投手に影響を受けて書き下ろした「ＢｅｔｔｅｒＢｅｌｉｖｅＩｔ」。この日（現