◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、美浦トレセン昨年の中京記念で古馬を撃破したマピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）が、実績があるマイルで巻き返しを狙う。最終追い切りは美浦・Ｗコースで単走。５ハロン６７秒２―１１秒８を馬なりでマークした。「単走でさらっと馬なりで、今週は調整程度。リラックスして走れてい