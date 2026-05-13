バンド「ＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩ」のＳａｏｒｉが、人気アーティスト同士の共演を明かした。Ｓａｏｒｉは１３日までに自身のインスタグラムで「ちゃんみなが、私たちの楽曲『ＬｏｖｅＳｏｎｇ』に新しい歌詞を書いて、一緒に歌ってくれた」と始め、ラッパーでシンガーソングライター、音楽プロデューサーのちゃんみなとの２ショットをアップ。番組で共演した２人は打ち合わせ時のエピソードを明かし、「めちゃくちゃ刺激