【北京＝吉永亜希子、遠藤信葉】中国中央テレビによると、米国のトランプ大統領は１３日夜、大統領専用機で中国・北京の首都国際空港に到着した。トランプ氏の訪中は２０１７年１１月以来約８年半ぶり。第２次トランプ政権では初めてとなる。訪中は１５日までで、１４日午前には、中国の習近平国家主席との首脳会談に臨む。空港では、韓正（ハンジョン）国家副主席が出迎えた。空港からトランプ氏の宿泊先に向かう車列を一目見