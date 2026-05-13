◇パ・リーグロッテ―日本ハム（2026年5月13日ZOZOマリン）ロッテの先発・小島は7回を5安打3四球で4失点（自責点3）、今季4度目の登板も白星をつかむことができなかった。初回をわずか9球で3者凡退に抑えた小島だが、2回先頭のレイエスに左中間二塁打を浴びて2死一、三塁のピンチを招くと、水野の中前適時打で先制を許し、さらに進藤に四球を与えて満塁とされ、三塁・寺地の失策で2点目を失った。続く3回には先頭の清宮