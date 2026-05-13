障害のある少女を拘束して押し入れに閉じ込めるなどしたとして両親と兄が逮捕監禁致傷容疑で逮捕された事件で、母親が逮捕前の任意の調べに、昨年９月頃に押し入れを改造して監禁する場所を作ったと説明していたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、この頃から監禁が常態化していたとみている。両親らは共謀して１月下旬、東京都内の自宅寝室の押し入れに、発達障害を抱える娘の１０歳代少女を数日間にわたって閉じ