中道改革連合の前衆院議員の米山隆一氏が13日に X（旧 Twitter）を更新し、高市早苗首相の英語について「現地では、ほぼ全く通じない」と指摘。反対意見と「レスバ」している。 米山氏はXで高市首相が英語を話している動画を引用し、「人の英語の発音をとやかく言うのは趣味じゃないですが」と前置きしつつ、「この発音は、現地では、ほぼ全く通じないと思います」と指摘した。 高市首相がかつて米民主党下院議員のパトリシア