GENERATIONSのボーカル数原龍友（33）がソロアーティスト「KAZ」として活動する初のソロツアーが13日、横浜のKT Zeppで最終公演を迎えた。「今日はようこそ。最高の思い出を作っていきましょう」と呼びかけ、新アルバム「LIFE GOES ON」のリード曲「Better Believe It」で幕を開けた。グループでの骨太のシャウトと比べると甘く優しい歌声で18曲を歌いきった。子どものころから憧れていたSkoop On SomebodyのTAKEがゲスト出演した