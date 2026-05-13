3回日本ハム無死一塁、レイエスが中越えに2ランを放つ＝ZOZOマリン日本ハムが4連勝で勝率を5割に戻した。福島が6回2/3を6安打2失点と踏ん張り、今季初勝利。二回に2点を挙げ、三回はレイエスが3試合連発の6号2ラン、九回は進藤がプロ初本塁打となる2ランを放った。ロッテは3連敗。