◇パ・リーグロッテ―日本ハム（2026年5月13日ZOZOマリン）ロッテの山口航輝外野手が待望の今季1号3ランを放った。0―4の7回1死二塁から福島の150キロの直球をライナーで左翼席ギリギリに運んだ。4打席連続本塁打を放った昨年8月21日の楽天戦以来の一発。「打ったのは真っすぐです。入るとは思わなかったんですが良かったです。うれしいです。結果が出て本当にうれしいです。けど、まだチームは負けているので最後まであ