超党派の「国民会議」のテーマである飲食料品の2年間の消費減税の是非について、日本商工会議所の小林会頭は「財源についての議論がされないと現実感がない」と述べ、現在の議論に苦言を呈しました。日本商工会議所小林健 会頭「一番大きなことは、やはり財源だ。そういう議論をしないと、現実感・リアリティがない」中小企業を束ねる経済団体トップの小林会頭。13日の定例会見では、「国民会議」で消費減税の是非や課題に