GENERATIONSのボーカル数原龍友（33）がソロアーティスト「KAZ」として活動する初のソロツアーが13日、横浜のKT Zepp Yokohamaで最終公演を迎えた。19年にソロ活動をスタート。24年12月発売の初ソロアルバム「STYLE」から名義をKAZに変更した。ツアーでは今年4月発売の2枚目のアルバム「LIFE GOES ON」を引っ提げて6都市6公演を実施。約2時間で18曲を披露した。◆セットリスト＜1＞Better Believe It(新曲)＜2＞Beautiful Sunrise(