14日に告示される県知事選挙。県の選挙管理委員会は投票を呼び掛ける看板の設置や立候補受付のリハーサルを行うなど、選挙に向けた準備を進めています。14日午後、県庁の前には、投票日と投票を呼びかける看板が設置されました。前回の知事選の投票率はコロナ禍の影響もあり過去3番目に低い49テン64パーセントでした。県選挙管理委員会は選挙に関心を持ってもらおうと、フィギュアスケートの中井亜美選手をイメ&