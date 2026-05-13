2026W杯で読みづらいグループの1つに開催国アメリカ代表の入っているグループDが挙げられる。アメリカの実力が読みづらいことに加え、グループに入っているトルコ、オーストラリア、パラグアイもグループを突破するだけの力は備えている。開催国アメリカが大苦戦なんてシナリオもあるだろう。アジアでは強豪の一角であるオーストラリアも見逃せない。前回大会ではベスト16に入っており、今大会はさらに上を目指すことになる。英『D