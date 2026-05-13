タレントでボディービルダーのなかやまきんに君がＳＮＳを更新。イベントに出演した際のオフショットを披露した。１２日、東京・室町三井ホール＆カンファレンスホールで行われた伊藤園のイベント「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」に、女優の有村架純とゲスト出演したきんに君。１３日にインスタグラムで「伊藤園さんのお〜いお茶純国産茶葉１００％イベントに有村架純さんと出演させてい