◆第７２回エンプレス杯・Ｊｐｎ２（５月１３日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、良）上半期の古馬牝馬ダート中長距離女王決定戦が行われ、ヒロイン候補８頭（ＪＲＡ５、南関東２、笠松１）で争われた。４番人気で武豊騎手騎乗のプロミストジーン（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）は、重賞初制覇を狙ったが、伸びを欠いて４着に終わった。当レースは１９９５年にＪＲＡとの交流重賞となり、９７年にＪｐｎ２に