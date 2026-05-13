気象情報です。 13日は晴れて、過ごしやすい1日となりましたね。 14日も晴れて、今日よりは暑くなりそうです。 南部で最低気温は16℃、最高気温は25℃の予報となっています。 朝晩は気温が下がるため、カーディガンなどがあるとよさそうです。 ▽14日(木)の天気 ▽14日(木)の気温 ▽14日(木)の洗濯情報 ▽14日(木)の紫外線情報 ▽14日(木)のPM2.5予想