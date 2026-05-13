「りんくま」の愛称で知られる人気モデルで女優の久間田琳加が、モデルショットを公開した。１３日までに自身のインスタグラムを更新し、高級ブランドのバッグを手に、「しなやかなに編み込まれたラフィアの質感が、夏らしくて素敵夏の旅行に持って行きたいな」とコメント。ベージュのショート丈パンツとカーディガンを合わせたコーディネートを披露した。この投稿にはファンから「前髪なしかわいい！！夏にぴったりのバッ