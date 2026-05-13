◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝５月１３日、美浦トレセン念願の重賞タイトルを目指すドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は、坂路で先行するロジシルバー（６歳３勝クラス）を相手に４ハロン５３秒７―１２秒１。ラストは仕掛けられて併入した。宮田調教師は「先週はＷコースから長めにやって、今週は坂路中心。背中を伸びさせないように走らせ