◆パ・リーグロッテ２―６日本ハム（１３日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムは最下位・ロッテを下し、今季最多タイの４連勝で、４月２２日以来の勝率５割とした。先発の福島が７回途中９４球、６安打２失点で今季初勝利を挙げた。打線は２回に水野の中前打で先制すると、ロッテ・寺地の失策で２点目。３回にはレイエスが３試合連続となる６号２ランを放ち４点差に。７回に２点を奪われたが、９回に進藤勇也がプロ１号となる２ラン