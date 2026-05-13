アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、寝ころんだ日常ショットを披露した鈴木は「《愛理推狂者》読み：あいりすいきょうしゃ／あいりまにあ」と書き始め、自身のバースデーイベントのピンクＴシャツ姿のショットを公開。「ツアーが待ち遠しいです他にもみんなに話したいことが溜まりに溜まってきてます。楽しい未来しかない」ととつづると、ポーズを決めた