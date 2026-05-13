◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（１３日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクはＤｅＮＡからトレードで加入した山本祐大が「６番・捕手」で先発出場したが、７回１死一塁で遊ゴロ併殺打に倒れるなど３打数無安打だった。デビュー登板となった育成出身の藤原大翔とのバッテリーでは、３回１死一、三塁でワンバウンドの変化球を止めきれずに同点に（記録は暴投）。１死二、三塁では勝ち越し犠飛を許し、初勝利に導けなかっ