アナウンサーの羽鳥慎一が13日放送の日本テレビ系バラエティ『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後8：00）に出演。後輩アナのフリー転身を「ネット」で知ったと明かした。【写真】「スッケスケですよ」岩田絵里奈アナ、“衝撃衣装”で加藤浩次と2ショットこの日番組には日本テレビを退社し、今年4月にフリーに転身した岩田絵里奈とともに出演。現在2人は同じ事務所に所属し、羽鳥自身も11年3月、日本テレビを退社しフリーに