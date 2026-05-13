ユーチューバー・ヒカル（34）が13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、あの芸人の話術に衝撃を受けたエピソードを語った。落語家・立川志らくとの対談企画で「芸人の凄さ」という話題になると、ヒカルは「テレビに出ている芸人さんのトーク術って圧倒的に凄いじゃないですか。僕はユーチューバーの人と仲良くしてるんですけど、今はテレビに出てない人としゃべった方が、圧倒的に上なんですよね」と語る。また「めっ