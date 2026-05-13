◆パ・リーグソフトバンク―西武（１３日・みずほペイペイ）西武がソフトバンク２連戦で２連勝を収め、今季初の６連勝となった。貯金は昨年６月以来の５まで増えた。高橋光成投手は９回３安打１失点で５勝目。今季のソフトバンク戦は負けなしの４連勝で、打たれた適時打は０と“鷹キラー”ぶりを遺憾なく発揮した。初回は３者凡退の立ち上がり。２回先頭の近藤にバックスクリーンへ先制の９号ソロを打たれたが、その後は４