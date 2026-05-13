廊下を走り抜けていく多くの人たち。次々と角を曲がり、狭い幅で押し合いながら階段を駆け上がります。脚がもつれ、つまづいた人物。実は警察に追われ、必死に逃げているのです。あきらめずに走り続け、部屋に入るやいなや扉をピシャリ。実はこの人物、フィリピン国家警察の元長官・デラロサ上院議員。デラロサ氏は、側近を務めていたドゥテルテ前大統領とともに、違法薬物の密売人に対し厳しい取り締まりを行い、その結果、少なく